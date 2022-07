Senai de Bariri anuncia cursos para o segundo semestre

A Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leoni de Bariri, conveniada ao Serviço Nacional da Indústria (Senai), anuncia os cursos profissionalizantes que serão oferecidos no segundo semestre deste ano.

Entre os cursos, estão previstos os de Eletricista Montador de Painéis Elétricos Industriais e o de Assistente de Controle de Qualidade.

Para o curso de eletricista é preciso ser maior de 18 anos, ter concluído o 6° ano do Ensino Fundamental (antiga 5ª série) e já ter feito curso de eletricista em nível básico ou mesmo possuir experiência profissional comprovada na área de eletricista.

Para o curso de assistente de controle também é necessário ter mais de 18 anos. Outro requisito é ter concluído o Ensino Fundamental II (9° ano/antiga 8ª série).

De acordo com a direção da Escola, em breve será anunciada a abertura de inscrições para o processo seletivo dos cursos do segundo semestre.

Fonte: Assessoria de Comunicação