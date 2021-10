Rede Sesi abre inscrições para o ensino infantil, fundamental e médio

Os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do Sesi podem se inscrever entre os dias 26 de outubro e 03 de novembro – Divulgação

A rede escolar do Sesi-SP divulgou a agenda de inscrições para as turmas de 2022 do Ensino Infantil, Fundamental e Médio.

Os dependentes legais de funcionários das empresas contribuintes do Sesi, chamados de beneficiários, podem se inscrever entre os dias 26 de outubro e 03 de novembro.

Já os demais públicos (não beneficiários) devem se cadastrar entre os dias 05 e 08 de novembro.

Para candidatos da Educação Infantil ao 3º ano do Ensino Fundamental, haverá um sorteio por categoria (beneficiários e não beneficiários) sempre que o número de inscritos for maior que o número de vagas.

No caso das demais séries, as vagas serão preenchidas por meio de sorteio e análise de rendimento escolar, envolvendo as disciplinas de Português e Matemática.

O link com o formulário de inscrição será disponibilizado pelo Sesi-SP nas datas estipuladas para cada categoria.

Os valores das mensalidades podem ser consultados diretamente na unidade escolar de interesse ou durante a inscrição

Com informações da assessoria

Agenda Sesi

26/10/2021 a 3/11/2021: inscrições para dependentes legais de beneficiários da indústria e de funcionários Sesi-SP, Senai-SP, Fiesp, Ciesp, IRS;

5 a 8/11/2021: inscrições para não beneficiários;

10/11/2021: divulgação da lista de inscritos para sorteio (diretamente na unidade escolar);

12/11/2021: sorteio (diretamente na unidade escolar).

