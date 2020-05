Rede municipal retorna com aulas remotas segunda-feira

De acordo com a equipe, a aula remota se realiza por meio de uma conexão de computadores, smartphones ou de outros instrumentos semelhantes – Arquivo/Candeia

A partir de segunda-feira, 1º de junho, a rede municipal de ensino retoma as aulas de forma remota, seguindo recomendações e orientações do Estado de São Paulo e dando prosseguindo ao trabalho desenvolvido antes das férias coletivas.

Dentro do calendário escolar elaborado em função da pandemia de Covid -19, de 11 a 28 de maio, a rede cumpriu férias escolares. O retorno de aulas presenciais ainda não está definido.

De acordo com a equipe da Diretoria de Educação e Cultura, o ensino remoto tem objetivo de atender a todos os alunos e foi elaborado a partir de pesquisas com os responsáveis das unidades escolares.

A aula remota se realiza por meio de uma conexão de computadores, smarfones ou de outros instrumentos semelhantes. Cada escola e/ou nível de ensino desenvolve as atividades através do veículo virtual que melhor se adeque à realidade dos alunos.

Ainda segundo a equipe, os alunos sem acesso as tecnologias são atendidos por material impresso. As avaliações estão ocorrendo de forma contínua, com observações, com participações e avaliações em formulários google e avaliações impressas, de acordo com cada segmento (creche, Emeis, Fundamental I e Fundamental II).

A rede municipal de ensino iniciou o calendário/pandemia em meados do mês de março. São quase seis mil alunos – divididos em creches e escolas de educação infantil e ensino fundamental I e II – que estão sendo afetados pelas alterações provocadas pelo isolamento social.

Kit Merenda

A prefeitura de Bariri, por meio da Diretoria de Educação, entregou dias 27 e 28 de março, o segundo Kit Merenda. A entrega do primeiro kit ocorreu nos dias 29 e 30 de abril.

Cada unidade escolar definiu o cronograma para que as famílias retirem os alimentos. Os horários puderam ser consultados no Facebook das escolas ou em contato com os colégios.

Os kits são destinados aos estudantes enquanto durar a quarentena relacionada à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

A distribuição foi feita numa parceria entre a prefeitura e a empresa Sunny Alimentação e Serviços Ltda., responsável pelo preparo e entrega da merenda nas escolas do municíp

A entrega do Kit- merenda foi organizado pelas escolas com cronogramas para os dias 27 e 28 de maio e a divulgação ocorreu pelas redes sociais e grupos de WhatsApp de cada unidade escolar.