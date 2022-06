Quatro escolas de Bariri participam do projeto “Geração+” da AES Brasil

A AES Brasil deu início à 5ª edição do projeto “Geração+”, que visa à educação para a sustentabilidade e oferece formação aos professores dos municípios participantes.

Esta edição este sendo desenvolvida em parceria com as secretarias municipais de Educação dos municípios de Arealva, Bariri, Boracéia, Iacanga e Pederneiras.

Quatro escolas de Bariri participam do projeto, todas da rede municipal de ensino: Professor Euclydes Moreira da Silva, Professora Ângela Maria Prearo Fortunato, Professora Julieta Rago Foloni e Professora Rosa Benatti.

De Boraceia, a escola envolvida no projeto é a Emef Professora Salete Maróstiga

Ao todo, o projeto será desenvolvido em 12 escolas da rede pública, envolvendo mais de 140 professores e 3 mil alunos do 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental.

O Geração+ é organizado em torno de quatro temas:

• Fauna e Flora – “As pequenas e grandes maravilhas da vida”;

• Gestão de Resíduos Sólidos – “Para onde vai tudo isso?”;

• Energia Elétrica – “A gente sabe como isso é importante” e

• Lazer e Segurança – “Diversão e responsabilidade para todos”.

Fonte: InPress Porter Novelli

O Geração+ é organizado em torno de quatro temas relacionados a fauna e flora; gestão de resíduos sólidos; energia elétrica lazer e segurança