Professora baririense é selecionada para curso de aperfeiçoamento em Portugal

A professora baririense, Edilene Pappoti Batistão, 48 anos, foi selecionada para curso de aperfeiçoamento em Portugal, promovido pela Faculdade de Psicologia e de Ciência da Educação da Universidade do Porto e pelo Instituto Politécnico do Porto.

Denominado “Alfabetização Baseada na Ciência (ABC)”, o curso terá duração de seis semanas e será ministrado no período de novembro e dezembro, na cidade do Porto, em Portugal.

A capacitação integra o Programa de Desenvolvimento Profissional de Professores Alfabetizadores em

Portugal, com o objetivo de selecionar professores alfabetizadores em efetivo exercício nas redes públicas de educação básica.

Esta seleção faz parte das ações da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) em parceria com a Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação (MEC), no âmbito do programa “Tempo de Aprender”.

Segundo Edilene, foram disponibilizadas 100 vagas em âmbito nacional, sendo duas para cada um dos 26 Estados, mais Distrito Federal, e 46 abertas à ampla concorrência.

44º lugar

A seleção ocorreu em duas etapas, sendo a primeira análise técnica (ter vínculo efetivo com a rede pública de educação básica; pertencer a rede de ensino que aderiu ao Programa Tempo de Aprender – em Bariri, a rede municipal; ter experiência em alfabetização, entre outros); e a segunda análise de mérito (elaborar projeto na área de alfabetização, com base no conteúdo programático do curso ABC).

O resultado final foi publicado pela Capes e Edilene obteve a classificação em 44º lugar, garantindo uma das concorridas vagas do Estado de São Paulo.

Os professores selecionados, denominados bolsistas, recebem ajuda de custo, no valor de oitocentos euros; passagens aéreas nacionais e hospedagem para participação na orientação pré-partida; passagem área internacional de ida e de volta para Portugal; seguro-saúde; deslocamento em Portugal; hospedagem durante a capacitação; curso de formação e material didático.

Apoio

Edilene Pappotti Batistão é professora formada no curso de Magistério. Depois, em nível superior, fez graduação em Ciências Biológicas (Unesp – Bauru) e graduação em Pedagogia pela Uninove, além de pós-graduações na área educacional.

Atua como professora há 20 anos na rede municipal de ensino de Bariri. Iniciou na Educação Infantil, passando a atuar depois no Ensino Fundamental I e, posteriormente, no Ensino Fundamental II como professora de Ciências. Atualmente é professora no Ensino Fundamental I, nos anos iniciais, trabalhando com alfabetização, segundo ela, sua grande inspiração.

É casada com Nelsinho Batistão e mãe de dois filhos, João Vítor (22 anos) e Luís Paulo (19). Ela conta que a família deu apoio à participação na concorrida seleção e, agora, todos acompanham e torcem pelo êxito na experiência internacional.

