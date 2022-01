Grupo Max Mini Mundo retorna dia 31 com protocolos de prevenção

Dia 31 de janeiro, alunos de Educação Infantil ao Ensino Médio das escolas Baby, Mini Mundo e Colégio Max Beny Macena, retornam às atividades, com aulas presenciais e cumprindo protocolos de prevenção e saúde.

De acordo com Gisleine Macena Camillo, 60 anos, diretora geral e mantenedora do grupo,

“há necessidade de se ter respeito total aos protocolos, como aferir a temperatura, uso de máscaras e EPIs, manutenção da higiene pessoal e dos espaços coletivos, redução de circulação de pessoas no recinto escolar, isolamento e respeito à quarentena de alunos e equipe que apresentem qualquer sintoma de gripe ou Covid 19 e participar da campanha de vacinação disponível conforme as idades”, destaca.

Para a pedagoga especialista em metodologias de ensino, “essas ações favorecem um ambiente cada vez mais seguro não apenas no ambiente escolar, mas também para a conscientização de toda comunidade em relação a vacinação e manutenção do cumprimento aos protocolos sanitários”.

Para receber os alunos, está ocorrendo remanejamento de salas de aula para comportar a exigência de uso de 70% dos espaços, com 1,5 m de afastamento entre carteiras/espaços, inclusive nas áreas livres, com demarcação de distanciamento.

Gisleine defende o retorno com aulas presenciais devidos aos impactos ocorridos na educação básica, como uso da tecnologia como aliada do aprendizado; ressignificação da educação para desenvolver novas habilidades; e maior preocupação e participação das famílias no acompanhamento escolar,

O retorno deve servir para trabalhar outras consequências do ensino remoto, como atraso dos alunos nas áreas cognitivas, desenvolvimento da fala, das habilidades socio emocionais de auto gestão (iniciativa/ responsabilidade, organização, foco, rotina), resiliência emocional (tolerância ao estresse, à frustração, autoconfiança em realizar as tarefas), etc.

A diretora ressalta que as escolas do grupo sempre contaram com a participação de profissionais de saúde, mas a prática se intensificou a partir de 2020, devido à pandemia. Cita neuropsicóloga, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga e psicopedagoga. “O acolhimento e preparação dos profissionais foi essencial para o apoio aos alunos e equipe no retorno de 2021”, comenta.

As escolas do grupo utilizam como ferramentas de ensino o Sistema Geekie (apostilado e digital), mais a plataforma digital e integral Geekie One, chromebooks individuais (6º ano à 3ª EM) e coletivos de 1º a 5º ano, inglês com a Perto Bilingue (Baby ao 5º ano do EF I) e COC para o Infantil, com mais aulas semanais de Inglês do Infantil ao 5º ano.

Da redação