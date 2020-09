Governo de SP abre 9 mil vagas para os cursos de qualificação profissional

São 11 opções de cursos rápidos e gratuitos de profissionalização para os jovens do Ensino Médio Estadual; maior parte da carga horária será realizada online – Divulgação

O governo de SP vai oferecer 9.060 vagas para 11 cursos rápidos e gratuitos de qualificação profissional do programa Novotec Expresso, com apoio das Etecs e Fatecs do Centro Paula Souza. No total, 88 municípios das 16 regiões administrativas do Estado serão contemplados com a modalidade.

O programa Novotec é voltado aos alunos do ensino médio da rede pública e oferece cursos desenvolvidos para alinhar as demandas atuais do mercado de trabalho com as necessidades dos jovens por profissionalização mais rápida.

Neste ano, o Novotec Expresso está com duas novidades: carga horária total de 90 horas em três meses e formato semipresencial, com cursos nas áreas de Gestão e Negócios, Tecnologia da Informação e Produção Cultural e Design.

A maior parte da carga horária será realizada online e ao vivo na plataforma Microsoft Teams, além de encontros presenciais organizados pelas unidades escolares, respeitando os protocolos de saúde e segurança dos estudantes, docentes e demais funcionários. Os encontros presenciais poderão ser aulas pontuais em laboratórios, visitas de campo, palestras e atividades de integração.

São 11 cursos desenvolvidos para atender as demandas atuais do mercado de trabalho e os interesses dos jovens:

Comunicação e Projeto de Vida para o mercado de trabalho (em parceria com o Instituto Proa)

Criação de Conteúdo para Redes Sociais

Excel Básico

Informática Básica

Introdução a programação de computadores

Noções de Cibersegurança

Operador Telemarketing

Princípios do Empreendedorismo

Produção Multimídia

Recepção e Atendimento ao cliente

Vendas em redes sociais

As inscrições devem ser feitas até o dia 23 de setembro pelo site www.novotec.sp.gov.br. A quantidade de vagas por Região Administrativa e curso está disponível para consulta em: http://www.saopaulo.sp.gov.br/wp-content/uploads/2020/09/novotec-vagas-por-municipio.pdf

Fonte: Assessoria de Comunicação e Imprensa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo