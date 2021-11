Etecs e Fatecs prorrogam prazo de inscrições para 2022

Período de inscrição para os processos seletivos das Escolas Técnicas e das Faculdades de Tecnologia foi prorrogado; prazo do Vestibulinho vai até 6 de dezembro e o do Vestibular termina no dia 8 – Divulgação

O prazo para inscrição no Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e no Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), para o primeiro semestre de 2022, foi prorrogado.

Interessados em estudar nas Etecs poderão se inscrever até as 15 horas da próxima segunda-feira, 6 de dezembro, exclusivamente pelo site. Já o prazo de inscrição para as Fatecs termina no dia 8 de dezembro, também às 15 horas, somente pela internet.

O critério de seleção para os dois processos seletivos será por análise do histórico escolar. Para as Etecs, serão consideradas as notas das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao sétimo ou oitavo ano do Ensino Fundamental, concluído até 2019 ou 2020.

Os candidatos que vão concorrer a uma vaga nas Fatecs terão que apresentar as notas referentes à primeira ou segunda série do Ensino Médio, concluída até 2019 ou 2020.

As Etecs e Fatecs disponibilizam computadores e acesso à internet a quem tiver dificuldade para fazer a inscrição. Os interessados devem verificar data e horário de atendimento nas unidades.

Para utilizar os equipamentos, será obrigatório o uso de máscara de proteção facial e também respeitar as demais medidas de proteção do Protocolo Sanitário Institucional do CPS.

Outras informações pelos telefones (11) 3471-4103 (Capital e Grande São Paulo) e 0800-596 9696 (demais localidades) ou pelo site www.vestibularfatec.com.br.