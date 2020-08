Estado homologa currículo do Ensino Médio com áreas de conhecimento

Estudantes podem optar a parte do currículo referente aos itinerários formativos, entre as áreas de formação geral e/ou profissional – Divulgação

Segunda-feira, 3, o governador João Doria (PSDB) homologou o novo currículo para o Ensino Médio em São Paulo, aprovado dia 29 de julho pelo Conselho Estadual da Educação de São Paulo.

Na formação geral básica, os estudantes terão os componentes curriculares divididos em áreas de conhecimento como linguagens e suas tecnologias (língua portuguesa, artes, educação física e língua estrangeira); matemática; ciências humanas e sociais aplicadas (história, geografia, filosofia e sociologia); e ciências da natureza e suas tecnologias (biologia, química e física).

O currículo está estruturado em 3.150 horas, distribuídas em um período de três anos. Do montante total da carga horária, 1.800 horas são destinadas à formação básica e o restante, 1.350 horas, é referente aos itinerários formativos. Estes itinerários terão mais do que a carga mínima prevista na legislação.

Eles são o conjunto de disciplinas, projetos, oficinas, núcleos de estudo, entre outras situações de trabalho, que os estudantes poderão escolher no ensino médio. Eles devem optar por duas áreas de conhecimento da formação geral para aprofundar seus estudos, ou ainda, a formação técnica e profissional para se especializar.

Os componentes do programa Inova Educação também farão parte dos itinerários formativos, com as disciplinas de eletivas (educação financeira, teatro, empreendedorismo), projeto de vida (aulas que ajudam o estudante na gestão do próprio tempo, na organização pessoal, no compromisso com a comunidade) e tecnologia e inovação (mídias digitais, robótica e programação).

São Paulo é o primeiro estado do Brasil a construir o documento determinado pela lei de reforma do ensino médio, sancionada em 2017. A previsão é de que o currículo seja implementado progressivamente aos alunos da 1º série do ensino médio em 2021. Em 2022, para os estudantes da 2º série, e consequentemente, para a 3ª série no ano de 2023.

Fonte: Assessoria de imprensa da Secretaria de Educação