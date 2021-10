Escola Idalina não terá tempo integral em 2022

Escola Idalina Vianna Ferro continua com o ensino regular, com turmas na manhã, tarde e noite – Arquivo/Candeia

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou no dia 8 de outubro a expansão do Programa de Ensino Integral (PEI) durante o Encontro Técnico de Dirigentes e Diretores da Rede Estadual de Ensino.

A Escola Estadual Idalina Vianna Ferro não terá o ensino integral em 2022. Da Diretoria de Ensino de Jaú apenas a Escola Laurindo Battaiola, de Barra Bonita, foi contemplada no programa.

Dessa forma, a escola Idalina continua com o ensino regular, com turmas nos períodos da manhã, tarde e noite.

Em recente visita a Bariri, o secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, disse que a decisão de alterar o ensino de parcial para integral cabe à pasta, levando em consideração a opinião da comunidade, pais e alunos.

Sobre os posicionamentos contrários de dois conselhos em Bariri, ele afirmou que o Conselho Municipal de Educação não tinha a ver com as escolas estaduais. Já o Conselho de Escola era opinativo no processo.

De acordo com o secretário, o processo relacionado à escola Idalina estava aberto desde fevereiro deste ano. Apontou que não havia definição sobre o ensino integral, mas que a discussão precisaria ser amadurecida.

Em Bariri, a Escola Ephigênia Cardoso Machado Fortunato passou a ter o ensino médio integral no início deste ano. O Candeia verificou que, em decorrência dessa mudança, muitos alunos optaram por transferir a matrícula da escola Ephigênia para a escola Idalina.

Números

O segundo processo de adesão ao programa deste ano, conduzido pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, validou 171 escolas que estão em 103 municípios, dos quais 31 vão ter as primeiras PEI. Esse grupo se soma as 781 unidades anunciadas no mês de julho. Atualmente, são 448 mil estudantes atendidos em 1.077 escolas, de 308 cidades, de todas as 91 diretorias de ensino.

Agora, a secretaria passa a atender mais de 1 milhão de estudantes da educação básica, conforme explicação do secretário Rossieli.

“No último anúncio falamos que em 2022 seriam 929 mil vagas em PEI. Considerando essas 171 novas escolas, são mais 97 mil vagas. Nosso grande esforço tem sido melhorar as condições e a nossa Educação em todos os aspectos. Então, transformar as escolas em ensino integral tem sido uma das missões”, diz ele.

Com a alteração, a partir do próximo ano letivo serão 261 escolas do PEI de anos iniciais (1° ao 5°ano), 1.563 de anos finais (6° ao 9°ano) e 1.570 de ensino médio (que representam 18%, 42,6% e 43% da rede estadual, respectivamente).