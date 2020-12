Escola Euclydes realiza Hot Dog Solidário

Dias 17 e 18 de dezembro, quinta- e sexta-feira, a EM Prof. Euclydes Moreira da Silva realiza o Hot Dog Solidário, com entrega através do sistema drive trhu, na praça em frente à escola, das 18 às 21h.

Os combos (família, completo e gula) estão sendo vendidos de forma antecipada, na secretaria da escola, através dos telefones (14) 3662-1916 e 3662-6557.

Os sanduiches com acompanhamento podem ser adquiridos nos seguintes valores: R$ 5 (gula); R$ 10 (completo) e R$ 20 (família).

Além dos combos, é possível comprar os produtos separadamente como o cachorro quente (R$ 5); refrigerante lata (R$ 3,50); brigadeiro de copinho (R$ 2); e bolo te pode (4).

Confira as opções do Ho Dog Solário da escola Euclydes:

• Combo Família

2 cachorros quentes

2 refrigerantes

2 brigadeiros ou bolo de pote

Valor: R$ 20,00

• Combo Completo

1 cachorro quente

1 refrigerante

1 brigadeiro

Valor: R$ 10,00

• Combo Gula

1 Brigadeiro

1 Bolo de Pote

Valor R$ 5,00

