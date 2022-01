Escola Ângela passará por reforma

Seis anos e meio após ter sido inaugurada, a Escola Municipal Professora Ângela Maria Prearo Fortunato irá passar por reforma. O colégio localiza-se na Rua Benedito Antônio Ribeiro, 155, no Jardim Iguatemy, em Bariri.

As empresas interessadas em participar da licitação para as obras no local têm até o dia 1º de fevereiro para encaminharem propostas. Nesse dia está marcada a abertura dos envelopes.

A administração municipal estima a realização do serviço em R$ 146.429,00, conforme tabela do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil (Sinapi). O prazo para conclusão da obra é de 60 dias.

A licitação contempla a reforma estrutural corretiva das salas 1 e 4 do prédio.

Inauguração

A Escola Ângela foi inaugurada no início de julho de 2015. A unidade foi projetada durante a gestão do então prefeito Benedito Senafonde Mazotti (PSDB).

Quando assumiu o cargo de prefeita, Deolinda Maria Antunes Marino se comprometeu a dar continuidade ao projeto.

A empresa responsável pela construção foi a MB Engenharia e Construções Ltda – EPP. O colégio foi construído com recursos próprios e foram investidos cerca de R$ 1,8 milhão.

Conforme matéria do Candeia à época, a escola tinha capacidade inicial para cerca de 300 alunos, podendo ser ampliada futuramente. As aulas tiveram início no segundo semestre de 2015, com remanejamento de alunos do 1º ano do ensino fundamental da Emei 5 – Profª Djanira Monteiro Moço.

A Escola Angela ocupa área de 1.575,35 m² e conta com seis salas de aula, quadra poliesportiva, biblioteca, sala de informática, laboratório, área administrativa com seis salas, banheiros, cozinha; refeitório coberto e depósitos.

Da Redação