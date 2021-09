Escola Ângela desenvolve ações da Semana Municipal de Trânsito

Os alunos receberam instruções através de placas, marcações e sinalização semafórica – Divulgação

De 18 a 25 de setembro, a Emef Profª Angela Maria Prearo Fortunato desenvolveu ações para a Semana Municipal de Trânsito, no retorno às aulas presenciais.

Para tanto, a equipe preparou atividades pedagógicas e orientações sobre a importância das regras de trânsito, aliando a temática aos protocolos de prevenção à Covid-19.

O objetivo da Semana de Trânsito é reforçar ações de segurança para motoristas e pedestres, orientar práticas do dia a dia e conscientizar sobre o comportamento ideal do cidadão nas vias públicas.

Os alunos receberam instruções através de placas de ‘pare’, ‘proibido estacionar’ e ‘dê a preferência’, além do incentivo ao uso correto das marcações para estabelecer regras de distanciamento social no ambiente escolar.

Também foi trabalhada a sinalização semafórica e sua função de orientação aos condutores.

Segundo a direção da escola, o projeto surgiu da necessidade de informar aos alunos sobre as medidas sanitárias contra a Covid-19 e sobre a importância da Educação no Trânsito. “A união dos temas contribui para ação educativa que engloba segurança no trânsito e medidas educativas para o retorno seguro às aulas presenciais”, ressalta a equipe.

Fonte: Assessoria de Imprensa