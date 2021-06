Educadores participam de encontro sobre Sistema SIM/FTD

Os encontros apresentaram a proposta pedagógica do Sistema de Ensino SIM/FTD e materiais didáticos, além do ambiente virtual – Divulgação

De 14 a 18 de junho, educadores da rede municipal de ensino participaram de encontros de formação para implantação do Sistema de Ensino SIM/FTD, que fornece as novas apostilas da rede municipal.

Nos dias 14 e 15, a formação ocorreu de modo presencial no auditório da Emef Profª. Joseane Bianco. Foi ministrada pelas consultoras educacionais da FTD, Elenira Maria Franzotti e Amélia Natalina Constante Garcia. O encontro durou o dia inteiro e teve como público-alvo as equipes gestoras.

No dia 14, às 18h, os profissionais da Educação assistiram palestra virtual intitulada “Desaprender para Aprender” com o professor e especialista em neuropsicopedagogia e pedagogia dos projetos, Dyego Feitosa. O objetivo foi debater o papel do docente em meio às demandas da escola moderna.

Nos dias 17 e 18, docentes e as equipes gestoras participaram de palestras transmitidas ao vivo pelo YouTube, sob a mediação das consultoras educacionais da FTD, Amélia Natalina Constante Garcia e Geovana Filippini. Elas apresentaram a proposta pedagógica do Sistema de Ensino SIM/FTD e os materiais didáticos.

Marcelo Del Debbio, consultor de tecnologia educacional da FTD, encerrou a semana de formação com a plataforma iônica, o ambiente virtual de aprendizagem do Sistema SIM. Foram apresentadas funcionalidades e usos como livros digitais, recursos, acervo de links, cursos, aula virtual.

Para a diretora de Educação, Cultura e Esporte, Stefani Edvirgem da Silva Borges, a adoção do novo sistema de ensino traz avanços pedagógicos para a rede.

Fonte: Assessoria de Imprensa