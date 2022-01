Com novas medidas sanitárias, Coeba inicia ano letivo segunda-feira

A Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) inicia o ano letivo na segunda-feira (24). A unidade conta com alunos do ensino infantil ao médio.

Assim como em 2021, serão mantidas as medidas sanitárias de prevenção ao novo coronavírus.

Mas haverá algumas novidades, conforme determinação de comitê formado por 21 pais cooperados, a maioria deles ligados à área da saúde. Todas as medidas foram apresentadas nessa semana em reunião com presença de pais ou responsáveis.

Pelo fato de a nova cepa (ômicron) ser mais transmissível, o comitê apontou a necessidade de que quem viajar deve permanecer em aula remota (em tempo real) por cinco dias. Se o aluno não apresentar sintoma, pode frequentar o ensino presencial normalmente. Se tiver sintoma, deve permanecer afastado do colégio por 10 dias.

Outra mudança de protocolo é com relação ao contato com alguém que testou positivo para a Covid-19. No caso de aluno assintomático, o prazo para ficar em aula remota é de cinco dias.

Quem tiver sintomas ou apresentar teste positivo deve ficar afastado por 10 dias, apresentando novo teste para frequentar o ensino em sala de aula.

Os demais protocolos utilizados em 2021 continuam, como aferição de temperatura na entrada da aula, distanciamento em sala de aula, uso de máscaras faciais (são pedidas no mínimo três por dia), separação de estudantes na hora do intervalo, uso de plástico nas carteiras etc.

Rede pública retorna em fevereiro

A rede pública de ensino em Bariri iniciará o ano letivo de 2022 em fevereiro.

No caso das escolas municipais o retorno será dia 1º de fevereiro. São creches, escolas de educação infantil e ensino fundamental 1 a 2, além da Educação de Jovens e Adultos (EJA).

As duas escolas estaduais (Ephigênia Cardoso Machado Fortunato e Idalina Vianna Ferro) irão receber os alunos a partir de 2 de fevereiro.

Da Redação