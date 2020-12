Centro de Línguas Jaú abre vagas para inglês e espanhol

O Centro de Línguas Jaú (CEL) está com matrículas abertas para 2021. O local oferece gratuitamente inglês e espanhol para os alunos da rede pública estadual.

Os cursos vão se iniciar no mês de fevereiro e devem se inscrever alunos que estejam cursando a partir do 7° ano do Ensino Fundamental até o 3° ano do Ensino Médio. As vagas são limitadas.

Os responsáveis devem comparecer com os documentos à Escola Estadual Major Prado para efetuar a matrícula que vai até o dia 15 de dezembro, terça-feira.

Os documentos necessários à matrícula: declaração de escolaridade; xerox comprovante de endereço; xerox do RG; xerox da certidão de nascimento

Maiores informações pelo telefone e WhatsApp (14) 3626-55 15 ou na secretaria da escola de segunda à sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Ou até pelas redes sociais do CEL.

Fonte: Lilian Spricigo, Coordenadora CEL- Jaú na EE Major Prado.