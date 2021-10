Bariri terá aulas presenciais obrigatórias a partir de 3 de novembro

Escola Municipal Prefeito Modesto Masson: retorno em Bariri segue determinação do governo estadual – Arquivo/Candeia

Seguindo determinação do governo estadual, as aulas em Bariri serão 100% presenciais a partir de 3 de novembro.

Para os servidores da Educação haverá adaptações nos horários para higienização das salas de aula, em especial em relação aos anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano).

A prefeitura de Bariri publicou na edição de quarta-feira (27) decreto que traz todas as deliberações.

A retomada obrigatória dos alunos às aulas presenciais para as redes estadual, municipais e privada vinculadas ao Conselho Estadual de Educação foi anunciada pelo governo estadual em 13 de outubro, com início a partir de 18 de outubro.

Já a partir de 3 de novembro passarão a ser implementadas outras medidas, como a não obrigatoriedade do distanciamento de um metro e, por consequência, a descontinuidade do revezamento entre os alunos nas aulas presenciais.

A medida vai ampliar o acesso e a frequência dos estudantes da educação básica à unidade escolar para 100% dos estudantes presentes simultaneamente.

A imunização de 97% dos profissionais da educação, com esquema vacinal completo, garante maior segurança para a retomada por completo das aulas. Além disso, 90% dos adolescentes de 12 a 17 anos já tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19.

Conforme o governo estadual, poderão permanecer em atividade remota os seguintes grupos:

– Jovens pertencentes ao grupo de risco, com mais de 12 anos, que não tenham completado seu ciclo vacinal contra Covid-19;

– Jovens gestantes e puérperas;

– Crianças menores de 12 anos pertencentes ao grupo de risco para Covid-19 para as quais não há vacina contra a doença aprovada no país;

– Jovens com mais de 12 anos com comorbidades e que não tenham completado o ciclo vacinal contra Covid-19;

– Estudantes com condição de saúde de maior fragilidade à Covid-19, mesmo com o ciclo vacinal completo, comprovada com prescrição médica para permanecer em atividades remotas.