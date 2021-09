Bariri tem 4.813 estudantes matriculados no ensino regular público

Escola Professor Euclydes Moreira da Silva, a mais antiga de Bariri: rede municipal agrega 3.541 estudantes da creche aos anos finais do ensino fundamental – Arquivo/Candeia

Por meio da Portaria nº 736, de 17 de setembro, o Ministério da Educação (MEC) divulgou os resultados preliminares do Censo Escolar da Educação Básica do ano de 2021.

Os dados contemplam matrículas iniciais na rede pública (estadual e municipal) e o período de aulas: parcial ou integral.

Conforme os dados do MEC, Bariri dispõe de 4.813 matrículas no ensino regular público, sendo 3.541 na rede municipal e 1.272 na rede estadual (veja quadro). Bariri não conta com matrículas em escolas rurais.

O ensino regular é composto por creche, pré-escola, anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), anos finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) e ensino médio. O censo não contempla informações por unidades de ensino e também colégios da rede privada.

Em Bariri, o ensino infantil e os anos iniciais são de atribuição do município. O ensino médio é de competência exclusiva da rede estadual. Já do 6º ao 9º ano há oferta de vagas nas duas redes.

O censo informa também as matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA), num total de 199 nas duas redes.

Há também o quantitativo na educação especial, sendo 107 matrículas da creche ao ensino médio e 10 na EJA (confira quadro).

Matrículas no ensino regular em Bariri em 2021

Rede Creche Pré-escola Anos iniciais Anos finais Médio

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

Municipal 0 537 627 0 1.592 0 785 0 0 0

Estadual 0 0 0 0 0 0 349 140 537 246

Total 0 537 627 0 1.592 0 1.134 140 537 246

Fonte: Ministério da Educação (MEC)

Matrículas na educação especial em Bariri em 2021

Rede Creche Pré-escola Anos iniciais Anos finais Médio

Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral

Municipal 0 6 12 0 24 0 28 0 0 0

Estadual 0 0 0 0 0 0 10 2 18 7

Total 0 6 12 0 24 0 38 2 18 7

Fonte: Ministério da Educação (MEC)

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos em Bariri em 2021

Rede Fundamental Médio Educ. Especial Fundamental Educ. Especial Médio

Municipal 124 0 6 0

Estadual 0 75 0 4

Total 124 75 6 4

Fonte: Ministério da Educação (MEC)