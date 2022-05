Bariri recebe ônibus para transporte escolar

Terça-feira, 10, o prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho (MDB) participou de solenidade de entrega dos primeiros 57 ônibus escolares, feita pelo governo do Estado, na capital paulista. Bariri foi uma das cidades beneficiadas.

Segundo o governador Rodrigo Garcia (PSDB), o investimento total é de R$ 280,4 milhões, através da Secretária da Educação do Estado, e vai permitir a compra de 1.089 veículos destinados à Educação, sendo 970 ônibus escolares e 119 caminhões frigoríficos para transporte da alimentação escolar.

Na ocasião, o prefeito estava acompanhado da primeira-dama, Anaí Lagata Padovani Simões (que também participou do lançamento da Campanha do Agasalho 2022), e da diretora de Educação, Stefani Edvirges da Silva Borges.

Segundo anunciado, são três tipos de ônibus escolares adquiridos, o ORE 1 com capacidade para 29 pessoas sentadas, o ORE2 com capacidade para 44 pessoas sentadas e o ORE3 com capacidade para 40 pessoas sentadas.

Todos os modelos são equipados com dispositivo para transposição de fronteira, do tipo poltrona móvel (DPM), para embarque e desembarque de estudante com deficiência, ou com mobilidade reduzida, que permite realizar o deslocamento de uma, ou mais poltronas, do salão de passageiros, do exterior do veículo, ao nível do piso interno.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Secretaria de Educação