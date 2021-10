BARIRI: ETEC abre inscrições para o curso gratuito de Técnico em Administração

Divulgação

A Prefeitura Municipal de Bariri, por meio da Diretoria de Desenvolvimento Econômico, informa que estão abertas as inscrições para o curso de Técnico em Administração da Sala Descentralizada da ETEC “Joaquim Ferreira do Amaral”, localizada na EMEF Prof. Eurico Acçolini.

As inscrições podem ser feitas até às 15h do dia 30 de novembro, por meio do link https://www.vestibulinhoetec.com.br/home/. Os candidatos interessados devem acessar o portal, selecionar a opção “iniciar inscrição” e cadastrar os dados solicitados. A taxa de inscrição é de R $19,00 (dezenove reais).

O processo seletivo será realizado por meio da análise do histórico escolar cadastrado e a classificação final levará em consideração a média aritmética das notas das disciplinas de português e matemática.

Mais informações:

Diretoria de Desenvolvimento Econômico

Av. Francisco Munhoz Cegarra, nº 126 – Centro

(14) 3662-9200 – ramal 9217

Etec Joaquim Ferreira do Amaral (14) 99670-5165 (Somente Whatsapp) ou 3624-8585