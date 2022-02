Bariri: Emeis 1 e 3 estão em obras e com aulas remotas

O início do ano letivo em 2022 não está sendo de atividades presenciais para todos os estudantes em Bariri.

A rede municipal de ensino retomou as atividades escolares na terça-feira (1º), mas os alunos da Emei 1 Professora Laura de Almeida Kronka Belluzzo, situada na Avenida Amazonas, na Vila Santa Helena, e da Emei 3 Professora Yolanda Mazza Fortunato, localizada na Avenida Dr. Antonio Galízia, no Bairro do Livramento, estão com aulas remotas.

O motivo é que as duas unidades de ensino passam por reforma e manutenção. De acordo com a diretora municipal de Educação, Stefani Edvirgem da Silva Borges, o Setor de Obras diagnosticou a necessidade de intervenções nas duas escolas para a melhoria do ambiente, principalmente no quesito segurança.

Ela afirma que houve comunicado aos pais de que as atividades estariam suspensas até conclusão do trabalho. Até lá, as aulas serão remotas, via Google Meet.

Para as duas obras, a prefeitura acionou empresa vencedora de licitação para manutenção preventiva e corretiva dos prédios da Educação.

Na Emei 3 o principal serviço foi a troca do telhado. Agora, restam a pintura e a troca da parte elétrica. Segundo Stefani, a previsão é que as atividades presenciais sejam retomadas na segunda semana de fevereiro.

Em relação à Emei 1, devido às fortes chuvas dos últimos dias, durante troca do telhado, houve queda do forro de madeira.

Agora, o serviço levará mais tempo para ser concluído. A estimativa da Diretoria Municipal de Educação é que as atividades presenciais na escola aconteçam a partir da segunda quinzena de março.