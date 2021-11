Bariri: Diretoria de Educação abre inscrição para matrícula por deslocamento

No período de 08 a 26 de novembro de 2021, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, estarão abertas as inscrições para matrícula por deslocamento para as vagas remanescentes nas escolas municipais. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas pelos alunos que residem próximo da Unidade Escolar. Deste modo, abre-se a possibilidade de alunos estudarem em escolas que não pertencem ao seu zoneamento, isto é, bairro.

Para agilizar o processo e oferecer maior comodidade aos pais e/ou responsáveis, as inscrições serão realizadas por meio de formulário eletrônico, sendo assim, não é preciso se deslocar até à escola desejada, pois não haverá inscrição presencial, todas as inscrições serão realizadas online. Os pais receberão por e-mail o comprovante de inscrição.

Para os pais e/ou responsáveis que não possuem equipamento ou acesso à Internet, será disponibilizada a Diretoria de Educação (Av. XV de Novembro, 505 – Centro) para realização da inscrição.

Os pais e/ou responsáveis devem estar cientes e de acordo que, na matrícula, o aluno terá direito à vaga e não ao período desejado. Além disso, será de inteira responsabilidade dos pais e/ou responsáveis o transporte do educando à escola desejada. Abaixo, segue os links para inscrição:

Creche Carmen Sola Modolin Aquilante: https://forms.gle/adxrQMvMgtxY3yL79

Creche Profa. Leonor Mauad Carreira: https://forms.gle/SbNZmbqMUBh1SwL46

Creche Maria Eugênia Borsette Masson: https://forms.gle/Mi1TgZWFSCYCLPuU7

Creche Marina Budin: https://forms.gle/FC4279kEA4aoociMA

Creche Profa. Nelly Chidid: https://forms.gle/63xqeC9sgxufqwbm6

Creche Rachel de Queiroz: https://forms.gle/LD3Eo3SUH28d4Dpf7

EMEI 1: https://forms.gle/cDSxrhXXFbPQKM7C7

EMEI 2: https://forms.gle/jEeetNBEoBPa2sDMA

EMEI 3: https://forms.gle/tGyZtv19SnW4D7JH6

EMEI 4: https://forms.gle/3QvYo6PEjE1reMtPA

EMEI 5: https://forms.gle/fGFeSLxojK7BdK1b9

EMEI 6: https://forms.gle/Am8L5g4PnuEf1Pfo9

EMEF Profa. Angela M. P. Fortunato: https://forms.gle/V6S3RCTMHZv78mvGA

EMEF Prof. Euclydes Moreira da Silva: https://forms.gle/2r5MHYSLNoY7SDyz5

EMEF Profa. Julieta Rago Foloni: https://forms.gle/8GVRpoJoag2QZmZTA

EMEF Profa. Rosa Benatti: https://forms.gle/eAu2irzQqtR3MEZo9

EMEF Prof. Eurico Acçolini: https://forms.gle/6Gw4jEFW1Sh8Vt9X6

EMEF Profa. Joseane Bianco: https://forms.gle/CGvj5pZBD3afgUpNA

EMEF Prefeito Modesto Masson: https://forms.gle/Rv5taug1NZLQnWZ98