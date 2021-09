BARIRI: Caso de Covid leva à suspensão de aulas na escola Julieta

Medida é preventiva; atividades retornarão na quinta-feira, dia 30

A Escola Municipal Professora Julieta Rago Foloni terá suspensão das aulas entre sábado (25) e quarta-feira (29). O motivo é que uma aluna do colégio testou positivo para o novo coronavírus (Covid-19). As atividades retornam presencialmente na quinta-feira, dia 30.

Segundo a diretora municipal de Educação, Stefani Borges, na noite de quinta-feira (23) uma aluna relatou à escola que testou positivo para a Covid-19, assim como familiares.

Na sexta-feira de manhã as aulas foram suspensas na sala da estudante. Em seguida, houve testagem nos 12 profissionais da Educação que tiveram contato com a estudante. Todos os testes tiveram resultado negativo.

A diretora explica que por precaução e para seguir os protocolos estabelecidos, a escola não terá atividades presenciais por cinco dias, retornando as aulas na quinta-feira (30).

Foto: Divulgação