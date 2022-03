Bariri: Biblioteca Municipal recebe 200 novos livros

A Biblioteca Municipal Profª Maria Bernadete Marcondes de Almeida Tanganelli recebeu mais de 200 novos livros através do programa para atualização e renovação de acervos do SisEB – Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo.

A informação é do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, responsável pela gestão do local. As obras estão disponíveis no acervo para consulta e empréstimo na unidade, que está localizada à Rua Campos Salles, 622, centro.

Telefone para contato: 3662-8555.

Fonte: Assessoria de Imprensa