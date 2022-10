Bariri: Associação Escolinha de Skate oferece curso de informática gratuito

A Associação Escolinha de Skate de Bariri, em parceria com o Centro de Promoção Social, inicia o curso de informática básica nesta quarta-feira, dia 5.

O curso será ministrado pelo professor Mateus Daniel Delgado. A primeira turma terá 12 alunos, sendo seis vagas para os usuários do Centro de Promoção Social e a mesma quantia para os alunos da Escolinha de Skate.

Ao decorrer das aulas, os alunos e as alunas irão ter uma noção básica do Windows, Word, Produção de Texto, Power Point, Excel e Internet. A atividade inclui apostila e certificado.

As aulas serão semanais, com duração de 1h cada. Ao todo, o curso terá uma carga horária de 12h. De acordo com o Presidente da Associação da Escolinha de Skate, Thiago Paleari, a ação busca capacitar os alunos para o mercado de trabalho.

“A união do Skate com outras áreas do conhecimento como, por exemplo, a informática, é um grande passo para gerar novas oportunidades. Agradecemos o CPS por firmar essa parceria conosco”, comenta Thiago.

Através do acordo firmado, a Associação Escolinha de Skate irá custear o professor e o Centro de Promoção Social irá fornecer o espaço físico, com uma ampla sala e computadores para o melhor desenvolvimento do curso.

A Associação pretende manter a parceria para abrir novas turmas no ano que vem. O curso é totalmente gratuito e exclusivo para os usuários de ambas organizações.