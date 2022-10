Bariri: Aluna da escola Euclydes participa de concurso

Beatriz Camargo conta com as “curtidas” dos internautas para ganhar prêmio

A aluna Beatriz Ap. de Souza Camargo, do 5º ano C da Escola Municipal Professor Euclydes Moreira da Silva, está participando de concurso de desenho.

Ganhará a premiação (bicicleta) o desenho que tiver a maior quantidade de curtidas no desenho. Beatriz é a única baririense a participar e conta com a ajuda dos internautas para faturar o prêmio. Até essa postagem, ela estava em terceiro no concurso. A votação vai até as 17h desta segunda-feira, dia 10.

“Quem sabe conseguimos que essa criança passe um dia das crianças com um presentão desses” – essa é a torcida de toda a equipe da escola Eyclydes.

Esse é o link do desenho: https://www.facebook.com/photo?fbid=526277709503348&set=pcb.526278099503309