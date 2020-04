Aulas à distância na rede municipal devem durar até final de abril

Direta e coordenadoras se reuniram para avaliar a proposta de ensino à distância durante a quarentena – Rosana Coletta/Candeia

A Diretoria de Educação da Prefeitura de Bariri prevê que as aulas à distância da rede municipal de ensino devem durar até o final de abril, mais tardar até início do mês de maio.

O cálculo foi realizado durante reunião da equipe de gestores, realizada quarta-feira, 15, na sede da diretoria, e coordenada pela diretora, Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues. Estavam presentes as coordenadoras pedagógicas Simone Maria Lopes (Emeis e Fundamental I); Elaine Cristina dos Santos Negrão (Creches e Inclusão); e Maria Valéria Videira Coscia (Fundamental II).

A contagem tem como base a deliberação do Conselho Estadual de Educação (CEE 177/2020), que fixa normas quanto à reorganização dos calendários escolares, devido ao surto global do Coronavírus no Estado de São Paulo. Segundo o documento, 20% das aulas podem ser no sistema semipresencial (ensino à distância).

A data correta do término das atividades via internet depende de alteração no calendário escolar ainda em estudo junto à administração municipal (confira matéria in box).

Experiência válida

A equipe gestora avalia como válida a experiência inédita de ensino à distância da rede. Apesar de problemas e dificuldades pontuais, a diretoria afirma que recebeu feedback mais positivo do que negativo.

As escolas se organizaram de forma diversificada para atuar nas redes sociais, em especial através de páginas no Facebook e WhatsApp. Nas creches, cada unidade prepara o vídeo com atividades e interage com pais e/ou responsáveis, que dão retorno com fotos e outros registros. As equipes preparam portfólio das atividades.

Entre as Emeis, as seis unidades planejam e preparam juntas atividades únicas, que são divididas por fases de ensino.

As escolas de ensino fundamental I e II trabalham separadas. Cada unidade produz suas atividades e interage com os pais e/ou responsáveis através das redes sociais. Há a preocupação de diversificar os temas, enviando tarefas relacionadas a diferentes disciplinas a cada dia.

Desafios e elogios

Entre as dificuldades apontadas pelos professores, está a pouca intimidade de parte dos professores com a metodologia de ensino à distância. “Alguns tiveram que reaprender”, destacam a s coordenadoras.

Também há a realidade de parte das famílias que não dispõe de ferramentas e/ou conhecimentos digitais para auxiliar na realização das atividades. Há ainda pequena parte que nem mesmo tem acesso à internet.

Outro desafio é a falta de hábito de estudo independente. “Pela internet, os alunos têm que adquirir autonomia e criar o seu próprio ritmo de estudo, sem a efetiva pressão da escola”, destacam as coordenadoras.

Em contrapartida, como aspecto positivo, a equipe destaca o empenho de grande parte dos professores que tem apresentado atividades surpreendentes e criativas.

Diferente do que se imagina, o trabalho é intenso. Além da elaboração, correção e acompanhamento das atividades, os professores atendem dúvidas, fazem a revisão dos exercícios. “Estão se desdobrando”, resume a equipe.

Alguns pais e/ou responsáveis estão entrando em contato para elogiar o fato da unidade escolar não “desaparecer” durante a quarentena.

Equipe propõe antecipação de feriado e pontos facultativos

A equipe gestora da rede municipal de ensino estuda a possibilidade de antecipar para a próxima semana dois feriados: 1º de maio e 15 de junho (Dia do Município já antecipado no calendário escolar) e um ponto facultativo dia 12 de junho. Como nos dias 20 e 21 de abril já estava prevista suspensão de aula, a antecipação resultaria na paralisação das atividades de 20 a 24 de abril.

De acordo com Ana Fabíola Camargo Fanton Rodrigues, diretora de Educação, a proposta foi encaminhada ao prefeito Francisco Leoni Neto, que deve dar a palavra final sobre a antecipação.

Vale ressaltar que no calendário original os feriados de junho em 2020 ocorrem nos dias 11 (Corpus Christi) e 15 (16 de junho – Dia do Município antecipado). Há a decretação do prefeito do ponto facultativo no dia 12 de junho, o que permitiu a previsão no calendário escolar de feriado prolongado neste período (11 a 15 de junho).

Se vingar a proposta de antecipação do setor de educação, a data do feriado religioso nacional (11 de junho, quinta-feira) será cumprido normalmente. E no dia 15 de junho, segunda-feira, definido para cumprir o feriado municipal do Dia do Município (16/06), teria aula normal nas escolas municipais.

De acordo com a equipe, a semana de 20 a 24 será utilizada para replanejar o retorno das aulas presenciais, que são insubstituíveis. “Esses dias de ponto facultativo e feriados serão necessários para repor aulas e conhecimentos temporariamente suspensas pela pandemia de Covid-19. Essa ação significa valorizar a escola, os professores e principalmente o ensino presencial de qualidade aos alunos”, comentam as coordenadoras. .

Antecipação de férias

O chefe do Executivo também estuda, junto ao setor de Finanças, a possibilidade de antecipação do período de férias escolares da rede, de julho para o mês de maio e/ou junho. A dificuldade está no fato da prefeitura não dispor de recursos financeiros para fazer o pagamento do direito trabalhista.

O assunto foi discutido quarta-feira, 15, durante reunião de avaliação do processo de aulas à distância da rede municipal.

Contatos das atividades à distância

EMEIs: I, II, III, IV, V e VI

https://www.facebook.com/Educa%C3%A7%C3%A3o-Infantil-EMEIs-Prefeitura-Municipal-de-Bariri-SP-100401024947581/

Fundamental I:

EMEF Profª Rosa Benatti:

https://www.facebook.com/EMEF-Prof%C2%AA-Rosa-Benatti-113097796992464/

EMEF ProfªJulieta Rago Foloni

EMEF Prof. Euclydes Moreira da Silva

https://www.facebook.com/escolaeuclydes/?ti=as

EMEF Profª Angela Maria Prearo Fortunato

https://www.facebook.com/pg/Emef-Prof-Angela-Maria-Prearo-Fortunato-112817250356493/posts/?ref=page_internal

Fundamental II:

EMEF JOSEANE BIANCO

https://www.facebook.com/emefjoseane.bianco.9

EMEF PROF. EURICO ACÇOLINI

https://www.facebook.com/EMEF-Prof-Eurico-Ac%C3%A7olini-2071247699810811

EMEF Prefeito Modesto Masson

https://www.facebook.com/EMEF-Prefeito-Modesto-Masson-100681348248341/

Creches

Grupos de WhatsApp com os pais/responsáveis