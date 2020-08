Apae de Bariri celebra Semana Nacional da Pessoa com Deficiência

A programação está sendo feita dentro das normas de proteção e prevenção – Divulgação

De 19 a 28 de agosto, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais de Bariri (Apae) celebra a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, com o tema “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social”.

De acordo com a equipe coordenada pela diretora, Silvia Maria de Barros Gandara, a programação será feita dentro das normas de proteção e prevenção. As entrevistas previstas são presenciais, mas gravadas uma a uma pelos agentes. Depois, o resultado será publicado e socializado através de redes sociais e imprensa.

As danças foram gravadas de forma remota, separadamente, depois editadas e serão exibidas durante a programação.

Protagonismo na programação

A programação teve início quarta-feira, 19, com o lançamento do tema da campanha, através da instalação de faixa alusiva à data e vídeo referente ao “Protagonismo Empodera e Concretiza a Inclusão Social”.

Sexta-feira, 21, ocorre a abertura oficial da semana, com hasteamento da Bandeira Nacional e a presença de autoridades e convidados. Na ocasião, serão divulgadas as ações em mídia local.

Uma mostra artística marca a segunda-feira, 24, com exposição de fotos de alunos e de usuários da Apae-Bariri. As imagens alusivas ao tema serão expostas no comércio e em agências bancárias.

Terça-feira, 25, haverá mesa redonda com a participação de pais e responsáveis. Durante o evento eles vão conceder entrevista aos responsáveis pelo serviço de Saúde da Apae e responder a seguinte questão: “qual a importância e contribuições da Apae para a sua família?”.

Os usuários da Apae serão os entrevistados quarta-feira, 26, para comentar o tema: “Protagonismo no Trabalho e Autodefensoria”. Nesse dia haverá ainda dança artística apresentada pelos usuários.

Sexta-feira, 28, está previsto depoimento de usuários para a equipe. Eles vão falar sobre “Protagonismo e Vivência no Programa de Atendimento Educacional e Especializado (AEE)”.

Encerrando a programação da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla haverá publicação de trechos da entrevista de pais e atendidos na edição do dia 29 de agosto, sábado, do Jornal Candeia.