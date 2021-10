Alunos da rede municipal participam de aula prática e plantio de árvores

As ações foram desenvolvidas em parceria com o Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri – Divulgação

Os professores e alunos da rede municipal realizaram diversas atividades para promover a conscientização e o respeito às riquezas naturais, além de incentivar a preservação do meio ambiente. As ações foram desenvolvidas em parceria com o Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri.

Os alunos da Emef Profª Joseane Bianco e da Emef Prof. Eurico Acçolini semearam ipês e plantaram mudas já formadas nos jardins de cada uma das instituições de ensino. A atividade foi supervisionada pelos professores de Ciências, Tiago Pultrini e Jussara de Oliveira Lopes Portilho.

Na Emef Euclydes Moreira da Silva e na Emef Profª Angela Maria Prearo Fortunato, as atividades foram promovidas para auxiliar as crianças a entenderem a importância da preservação ambiental. Para tanto, os estudantes participaram de aula prática de cuidado com o meio ambiente e realizaram o plantio de mudas de árvores ao redor do prédio da Euclydes e no interior da unidade escolar Angela.

As mudas utilizadas foram doadas por professores das escolas e pelo Setor de Meio Ambiente, que também proporcionou aos alunos dos terceiros anos da EMEF Euclydes Moreira da Silva visita ao Viveiro Municipal.

Na ocasião, as crianças foram recebidas por Rosemeire Pignatari, responsável pelo Viveiro Escola de Educação Ambiental, que ministrou informações sobre as espécies lá cultivadas, além de orientar sobre a contribuição das árvores para o equilíbrio do clima da região e ensinar sobre como plantar sementes de ipê.

Segundo o Setor de Meio Ambiente, as árvores plantadas nas escolas eram de espécies variadas, como pau-brasil, ipê amarelo, oiti e quaresmeira. O Viveiro Municipal de Bariri está localizado ao lado do Almoxarifado Municipal (Barracão).

Quem quiser obter mais informações sobre a disponibilidade de mudas pode entrar em contato no Setor de Meio Ambiente, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h, pelo telefone (14) 3662-9203 ou e-mail meioambiente@bariri.sp.gov.br

Fonte: Assessoria de Imprensa