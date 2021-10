Alunos da Escola Eurico têm aula prática em laticínio

A visita ao laticínio Pérola Negra foi coordenada pelas professoras de Geografia, Andrea e Pricila, e envolveu alunos do 6º ano – Divulgação

Projeto da disciplina de Geografia, da Emef Prof. Eurico Acçolini trouxe aos alunos do 6º ano do Ensino Fundamental conhecimento sobre setores da economia, em especial para o setor primário.

As ações foram coordenadas pelas professoras Andrea Oréfice e Pricila Cazelato e, nesse contexto, as atividades se desenvolveram em visita a uma propriedade rural, no Bairro Piririca, do produtor local, Everardo Tanganelli.

O proprietário do Laticínio Pérola Negra demonstrou ao grupo de alunos e professores com se produz o queijo de leite de búfala.

Além de enriquecer o aprendizado, relacionando teoria com a prática, no final da visita todos puderam degustar o delicioso queijo e outros derivados.

Fonte: Equipe da Escola Eurico