Alunos da escola Ângela serão remanejados por causa de reforma

A escola municipal Professora Ângela Maria Prearo Fortunato, de Bariri, está passando por reformas em seu prédio. Por esse motivo, alguns alunos serão remanejados para outra unidade escolar.

A reforma deverá ser concluída em até três meses, quando os alunos deverão voltar à escola.

A Diretoria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, em contato com a Diretoria de Ensino de Jaú, foi orientada a acionar o Conselho Municipal de Educação para uma solução em consenso.

A reunião com o conselho, realizada na quarta-feira (9), foi necessária, segundo a diretora municipal de Educação, Stefani Edvirgem da Silva Borges, porque verificou-se que não haveria condições de todas as turmas ficarem na escola devido à reforma.

“Todos do conselho foram unânimes em dizer que as aulas remotas não poderiam ser uma opção, em vista à defasagem dos alunos”, aponta a diretora.

A decisão tomada pelos pais, Conselho de Escola e pelo Conselho Municipal de Educação foi que alguns alunos serão realocados para a escola municipal Professora Rosa Benatti.

“Duas turmas da manhã e duas turmas da tarde, os quartos e quintos anos, vão para a escola Rosa Benetti porque lá há salas disponíveis para receber esses alunos”, informa Stefani.

A Diretoria de Educação já organizou o remanejamento dos alunos com as duas escolas. A diretoria da escola Ângela conversou com os pais dos alunos, orientando-os a respeito da mudança.

“As demais turmas vão ser alocadas em salas longe do local da reforma”, diz Stefani.

Texto: Assessoria de Comunicação da prefeitura de Bariri

Da Redação