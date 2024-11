Editorial: Candeia, 52 anos

No dia 18 de novembro o Candeia completou 52 anos de atividades ininterruptas. Fundado em 1972 pelo padre Luiz Cechinato, pelo professor Eurico Acçolini, entre outros colaboradores, o jornal mantém vivo até hoje seu slogan: “A Palavra a Serviço da Verdade e do Bem”.

O Candeia nasceu “impresso”, circulando sempre aos sábados. Em meados de 2023, fruto da modernização por que passa a comunicação no Brasil e no mundo, começou a circular quinzenalmente em papel.

Mudança corajosa diante dos novos tempos, em que leitores mais jovens preferem receber a informação na palma da mão e em tempo real.

Importante destacar que a produção jornalística não sofreu qualquer tipo de alteração com essa reformulação. A equipe de profissionais foi mantida, sem qualquer tipo de enxugamento.

Quem acompanha o jornal pelo meio tradicional (edição impressa) ou pelas redes sociais sabe que a produção de conteúdo jornalístico não para, inclusive em feriados, finais de semana e nos períodos fora o horário comercial.

Um dos segredos desse período de meio século de existência é a independência editorial. O jornal sobrevive financeiramente dos assinantes, anunciantes e de quem adquire os exemplares impressos em pontos de venda.

É nessa linha que o Candeia sempre se pautou, sem aderir a modismos, discursos de ódio ou de bajulação (conforme o momento, especialmente político), deixando que o leitor tire suas conclusões.

Por diversas vezes, chegaram à redação comentários com esse teor: o Candeia publica o que tem de ser publicado, sempre se prendendo aos fatos e não os distorcendo.

Nesse contexto, são publicadas matérias que a redação considera importante para uma sociedade cada vez melhor, seja ela crítica a quem está no poder, seja enaltecendo ações ou programas de governo. Isso sem contar temas relevantes de prestação de serviço.

Nessa semana comemorativa dos 52 anos do Candeia, um agradecimento especial a todos que contribuíram direta e indiretamente para a consolidação do jornal.

Compromisso com a verdade, atuação contra as fake news, apuração, ética, abertura de espaço para as partes continuarão a imperar na redação. Mudanças na forma de levar o conteúdo ao leitor (ou internauta) continuarão a existir, mas sem perder as bases do bom jornalismo.