Editorial: Bastidores pós-eleição

Após a vitória dos candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereador nas eleições municipais de 6 de outubro, o período agora é de conversas e reuniões para definições no Executivo e no Legislativo.

Até o dia 31 de dezembro deste ano poderá haver definições e mudanças, mas a partir de 1º de janeiro os nomes devem estar sacramentados.

No caso da prefeitura, prefeito e vice eleitos, respectivamente, Airton Pegoraro e Paulo Kezo, buscam nomes para definir o primeiro escalão da administração municipal e do Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba).

Como o Judiciário decidiu pela inconstitucionalidade de cargos de chefe de setor e de unidade, o prefeito pode nomear os diretores de serviço e o superintendente da autarquia.

Há também mais dois cargos comissionados no Saemba: Divisão de Administração e Finanças; e Divisão Técnica e de Planejamento, cujos ocupantes podem ser definidos em comum acordo pelo prefeito e pelo superintendente nomeado.

Nomes não param de ser ventilados. Nos bastidores da política, está praticamente certo que Marina Prearo continua como gestora da Santa Casa de Bariri. Wellington Pollonio Bof, o Parraguinha, deve ocupar uma das diretorias, mas não a de Administração.

Enquanto isso, continua o trabalho da equipe de transição em levantar informações sobre a real situação financeira e administrativa da Prefeitura de Bariri. Paralelo a isso, o prefeito eleito tem buscado recursos extras, como em viagem realizada nessa semana a São Paulo junto a deputados estaduais.

Em relação ao Legislativo, o que está em jogo são os três nomes que irão ocupar a Mesa Diretora para o biênio 2025-2026.

As conversas e articulações estão em pleno vapor. Os nomes mais cotados são Francisco Leandro Gonzalez, Ricardo Prearo e Rubens Pereira dos Santos.

A coligação Desenvolve Bariri teve quatro vereadores eleitos e pode assumir o comando da Casa com mais um voto.

Pelo Regimento Interno, cada chapa deve ser formada por quatro vereadores. Pode ser chapa única, de consenso, ou duas e, neste caso, é preciso contar com o voto de um vereador fora da disputa para definição da Mesa Diretora.

Até o fim deste ano muita conversa ainda irá ocorrer para a definição do presidente da Câmara e das funções de primeiro e segundo secretários.