Transferências da União evitam queda maior de receita

No caso de Bariri, a queda da receita no quadrimestre foi de 2,5%, com comparação ao período de janeiro a abril de 2019 – Arquivo/Candeia

A pandemia do novo coronavírus (Covid-19) começa a refletir na arrecadação do governo federal, estados e municípios.

No caso de Bariri, a queda da receita no quadrimestre foi de 2,5%, com comparação ao período de janeiro a abril de 2019 (veja quadro).

Em relação às transferências da União, houve aumento de 4,3% na receita no primeiro quadrimestre deste ano.

Só com o Fundo de Participação dos Municípios (FPM), o crescimento do repasse foi de 1,8% no período.

A recomposição do FPM foi atendida pelo governo federal e é uma das conquistas do movimento municipalista para enfrentar esse momento de disseminação da Covid-19. A conquista garante o repasse do FPM de 2020 no mesmo patamar do ano de 2019.

Quanto aos tributos estaduais, o principal é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Nesse caso, houve redução de 7,9% entre janeiro e abril de 2019 e janeiro e abril de 2020. O assunto foi objeto de matéria do Candeia na edição passada, de 2 de maio.

Os valores que constam no Portal da Transparência da prefeitura de Bariri são maiores que os divulgados pela Secretaria Estadual da Fazenda, porque a pasta estadual informa os valores líquidos, sem considerar o Fundeb. A diferença é de 20%.

No que diz respeito às despesas, houve aumento de 3,3% dos gastos entre os dois períodos comparados. O maior volume é relacionado a pessoal e encargos sociais, item que registrou crescimento de 6,6% entre 2019 e 2020, considerando-se o quadrimestre.

Comparativo da arrecadação da prefeitura de Bariri

Tipo de receita Janeiro a abril de 2019 (R$) Janeiro a abril de 2020 (R$) Variação

Impostos 6.038.839,93 6.123.751,53 1,4%

Taxas 789.907,36 683.113,97 -13,5%

Contribuições 551.497,55 550.184,50 -0,2%

Transferências da União 10.773.139,70 11.238.167,63 4,3%

FPM 7.958.748,16 8.109.416,85 1,8%

Fundeb 6.470.387,12 6.342.008,81 -1,9%

Transferências do Estado 13.425.244,32 12.926.432,52 -3,7%

ICMS 8.702.764,17 8.008.572,61 -7,9%

IPVA 4.380.136,31 4.311.766,03 -1,5%

Total da arrecadação 34.341.404,02 33.474.855,20 -2,5%

Fonte: Portal da Transparência da prefeitura de Bariri

Comparativo das despesas da prefeitura de Bariri*

Tipo de despesa Janeiro a abril de 2019 (R$) Janeiro a abril de 2020 (R$) Variação

Pessoal e encargos sociais 16.149.933,38 17.217.922,13 6,6%

Outras despesas correntes 13.633.511,98 13.153.722,70 -3,5%

Investimentos 279.588,58 608.040,92 117,4%

Amortização da dívida 406.039,47 496.334,01 22,2%

Total 30.469.073,41 31.476.019,76 3,3%

* Valor liquidado

Fonte: Portal da Transparência da prefeitura de Bariri