Sincomercio de Jaú convoca para definição de horário do comércio

Dia 12 de abril, terça-feira, o Sindicato do Comércio Varejista de Jaú (SincomércioJaú) realiza assembleia geral extraordinária para definição de horários de comércio diferenciados e compensações nos anos de 2022 e 2023 em Bariri. O encontro ainda define trabalho em feriados.

A convocação engloba integrantes da categoria econômica e seus representantes. A ação tem o apoio da Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib).

A assembleia será virtual em caráter excepcional, a partir das 9h. O link de acesso será disponibilizado após solicitação via e-mail, (sincomerciofecomerciojau@fecomercio.com.br).

O acesso deve ser solicitado com antecedência de um dia de sua realização. Cada empresa deve indicar um representante para participar da assembleia.

Não havendo número legal de participantes para a instalação dos trabalhos em primeira convocação, a assembleia será realizada em segunda convocação, às 10h, com o quórum legal.

Fonte: Acib

Da redação