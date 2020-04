Governo de São Paulo e prefeituras debatem retomada gradual da economia

O Governador João Doria apresentou para prefeitos de 31 cidades os principais aspectos da flexibilização gradual e heterogênea da quarentena no Estado. A reunião virtual foi realizada nesta terça-feira, 28, para ampliar o diálogo com os municípios e dar mais transparência aos parâmetros do Plano São Paulo, que prevê a possibilidade de reabertura de comércios e serviços não essenciais a partir do dia 11 de maio.

O panorama de disseminação do coronavírus no Estado de São Paulo exige cautela. Após balanço na tarde desta terça, 28, eram 24.041 casos confirmados e 2.049 mortes. Das 645 cidades paulistas, 305 tiveram pelo menos um caso da doença COVID-19, causada pelo novo coronavírus. Do total de infectados, 8.644 foram detectados em cidades do interior, litoral e Região Metropolitana da capital.

Pactuação

Ao longo da reunião, prefeitos de cidades com mais de 200 mil habitantes, incluindo as sedes das regiões administrativas do Estado, receberam informações sobre a situação geral de infecções e óbitos pelo coronavírus. Em seguida, Doria e a equipe técnica apresentaram um detalhamento dos regramentos que vão nortear a flexibilização da quarentena em São Paulo.

Participaram da reunião os Secretários de Estado Marco Vinholi (Desenvolvimento Regional), Patricia Ellen (Desenvolvimento Econômico), José Henrique Germann (Saúde) e Célia Parnes (Desenvolvimento Social), além do Coordenador do Centro de Contingenciamento do Coronavírus, David Uip.

Agenda

Nesta quarta-feira, 29, o Governador João Doria promove mais uma reunião de apresentação do Plano São Paulo com prefeitos da Região Metropolitana da capital. Já na quinta-feira, 30, participam os prefeitos de cidades com menos de 200 mil habitantes.

Fonte: Governo do Estado de São Paulo