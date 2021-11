Estado pode liberar R$ 500 mil para reforma do Filengão

Pedido foi feito pelo vereador Edcarlos ao secretário Marco Vinholi – Divulgação

Em sua página no Facebook, o vereador Edcarlos Pereira dos Santos (PSDB) informou que o governo estadual deve liberar R$ 500 mil para reforma do clube João Hermenegildo de Castro, popularmente conhecido como Filengão, situado no Bairro do Livramento.

Em visita ao Palácio dos Bandeirantes nesta quinta-feira (4), sede do governo paulista, o vereador participou de audiência com o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi.

O pedido feito por Edcarlos é para reforma da arquibancada, banheiros e iluminação.