Deputado destaca necessidade de medidas para evitar colapso no setor sucroenergético

Deputado estadual Itamar Borges: “o setor sucroenergético é muito importante para a economia do país” – Divulgação

Na terça-feira, dia 5, a reunião on-line do Comitê de Agroenergia da Associação Brasileira do Agronegócio (Abag), presidido por Jacyr Costa, reuniu diversos representantes do setor sucroenergético.

O deputado estadual Itamar Borges (MDB), presidente da Frente Parlamentar do Agronegócio Paulista (SP-AGRO), participou da videoconferência, que debateu os impactos da pandemia da Covid-19 na cadeia sucroenergética de todo o país, agravados pelos baixos preços internacionais do petróleo.

A reunião contou com a participação do deputado Arnaldo Jardim (Cidadania-SP), presidente da Frente Parlamentar pela Valorização do Setor Sucroenergético; do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Eduardo Sampaio, que falou sobre medidas emergenciais de apoio ao setor em função da atual pandemia; e do diretor de Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia Miguel Ivan Lacerda de Oliveira, que destacou a evolução e perspectivas do programa Renovabio.

“O etanol é um dos produtos mais impactados pela crise do coronavíris e o setor clama por medidas emergenciais para garantir o funcionamento de toda uma cadeia produtiva”, fala o deputado Itamar Borges, ao frisar a necessidade de ações de socorro para evitar o colapso na atividade.

“O setor sucroenergético é muito importante para a economia do país. É uma tecnologia brasileira, referência no mundo todo, por ser uma energia renovável, menos agressiva ao meio ambiente. Por isso, precisamos garantir mais competitividade para o etanol perante a gasolina especialmente neste momento”, complementa o parlamentar.

Itamar Borges também enviou ofício ao governo do Estado solicitando estudos neste sentido. “É preciso unir esforços para que o setor continue movimentando a economia e contribuindo para a geração de emprego e renda”, diz o deputado.

O etanol tem sido vendido abaixo de seu valor de custo e, se isso continuar, usinas serão obrigadas a interromper a safra que mal começou, com efeitos impensáveis para uma cadeia que envolve produtores de cana, fornecedores de máquinas e insumos, cooperativas e colaboradores em mais de 1200 cidades brasileiras. São 370 usinas e destilarias, 70 mil fornecedores de cana-de-açúcar, num total de 2,3 milhões de empregos diretos e indiretos que estão sob ameaça iminente.

Representantes do setor pedem, entre outras medidas emergenciais: a instituição de um programa de warrantagem (uso de produto como garantia em empréstimo); a isenção temporária da carga tributária federal aplicada ao etanol hidratado – PIS/Cofins; a restituição da competitividade do etanol, também temporariamente, via incremento da Cide.

O setor aguarda uma resposta do governo Ffederal e a expectativa é de que as medidas pudessem ser oficializadas separadamente já que demandam trâmites burocráticos distintos.