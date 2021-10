Curso orienta a decoração de vitrines e exposição de produtos

Dias 10 e 11 de novembro, quarta e quinta-feira, será realizado o curso “Vitrine e Exposição de Produtos”, que visa auxiliar empreendedores a adequarem seus espaços para que impactem significativamente no aumento das vendas.

A capacitação resulta de parceria entre a Diretoria de Desenvolvimento Econômico de Bariri, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas(Sebrae) e com a Associação Comercial e Industrial de Bariri (Acib),

As aulas são gratuitas e serão realizadas das 18h30 às 22h30, nas instalações do Sebrae Aqui, na Acib. Para participar, é necessário realizar inscrição até às 10h do dia 02 de novembro, por meio do link https://bit.ly/vitrines-bariri.

Entre os temas discutidos estão: Exposição de produtos; Locais para exposição de produtos; Ponto de venda; Técnicas de composição e exposição; Ação promocional;

Vitrine; Cores e iluminação; Planejamento; e Função do vitrinista e materiais básicos.

Para mais informações, ligue (14) 3662-9400.

Fonte: Assessoria de Imprensa