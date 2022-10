Bariri: Quadra de Av. Claudionor Barbieri vai receber decoração com fitas

Cinco mil metros de fitas cetim suspensas serão instaladas em quarteirão da tradicional avenida baririense – Foto Ilustrativa

Projeto decorativo criado pela de gerente de projetos e ideias Carolina Bicudo e encampado pelos comerciantes da Avenida Claudionor Barbieri vai trazer um colorido especial nos meses de novembro e dezembro a uma das principais ruas de Bariri.

Segundo a realizadora, que é dona do perfil no Instragram @dicasdebariri, a ideia é atrair público e inovar o comércio local.

O projeto, chamado de O Mundo é Feito de Cores, consiste em instalar cinco mil metros de fitas coloridas de cetim suspensas, cobrindo uma quadra da Av. Claudionor Barbieri, do cruzamento com a Rua Francisco Munhoz Cegarra até o semáforo com a Rua Tiradentes.

Segundo Carol, os comerciantes juntaram-se para custear o projeto, apostando em na ação de vendas.

“A rua ficará linda e colorida, acreditamos que a cidade toda venha ver a decoração, fotos sejam publicadas na redes sociais e o projeto ganhe mais uma vez visibilidade por toda a região”, informou Bicudo, que é idealizadora da Feira Gastronômica realizada na Praça da Matriz.

A iniciativa será lançada no sábado, dia 05, em evento com a presença de palhaços, músicas, algodão doce e mural para fotografias com o logotipo dos patrocinadores. “Queremos nossos clientes encantados, e encantar a cidade e região”, finalizou Carol.