Bariri: Projeto prevê aumento do ISS em 10%

Candeia mencionou alta superior a 100%, com base em lei de 2003

A prefeitura de Bariri entrou em contato com o Jornal Candeia para informar que projeto de lei encaminhado ao Legislativo contempla reajuste de aproximadamente 10% do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

Na edição impressa de sábado (dia 27), no site e no Facebook consta que a alta seria superior a 100%.

O jornal baseou o comparativo na Lei Complementar nº 32, de 2003, conforme consta na mensagem do Executivo remetida à Câmara.

Nesse período de quase 20 anos o aumento realmente seria superior a 100%, no entanto, a administração municipal, por meio do Setor de Fiscalização, relatou que houve várias atualizações ao longo dos anos, sendo o último reajuste ocorrido em setembro de 2017, após aprovação de projeto de lei complementar.

Dessa forma, tomando por base a correção mais recente, o reajuste será de 10,1% para médico (de R$ 158,00 para R$ 174,00), de 10,2% para dentista (de R$ 88,00 para R$ 97,00), de 10% para professor (de R$ 30,00 para R$ 33,00) e de 9,5% para cabeleireiro (de R$ 47,00 para R$ 51,00).

Caberá à Câmara de Bariri discutir e votar o projeto encaminhado pelo Executivo para que os aumentos possam vigorar a partir de 2022.