Bariri: Prefeitura lança Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (PEAT)

Na quarta-feira, dia 20, a Prefeitura Municipal de Bariri realizará o lançamento do Programa Emergencial de Acesso ao Trabalho (PEAT). O evento ocorre na sede da Diretoria de Ação Social, localizada na Avenida Claudionor Barbieri, nº 705, Centro, às 15h30, e contará com a presença do prefeito, Abelardo Simões (MDB)

PEAT: o programa irá selecionar moradores do município para participar de atividades de capacitação ocupacional e cidadania junto aos órgãos da administração municipal e autarquias, destacando-se os serviços relacionados a zeladoria, limpeza, conservação e manutenção dos prédios, espaços e vias públicas.

Fonte: Assessoria da Prefeitura de Bariri