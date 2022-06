Bariri: Consultora fala sobre negócios de alimentação fora do lar

Patricia Zuccari, Consultora do Sebrae, é uma das coordenadoras do Projeto Alimentação Fora do Lar, que ocorre no auditório da Acib, a partir de segunda-feira, 27.

Pergunta: Primeiramente, o que é um negócio de alimentação fora do lar?

Patrícia: São estabelecimentos que vendem comidas prontas ou semi prontas ao consumidor final, portanto se enquadram ambulantes, bares, lanchonetes, padarias, pizzarias, restaurantes, rotisserias, entre outros e até mesmo estabelecimentos como açougues e mercearias que ofertam produtos semi prontos ou tem a intenção de ofertá-los.

Pergunta: Do que se trata o Projeto Alimentação Fora do Lar que está sendo realizado pelo Sebrae Aqui em parceria com ACIB, Prefeitura Municipal e Sebrae?

Patrícia: O projeto trata-se de uma trilha do conhecimento voltado para gestores de negócios de alimentação fora lar. Essa trilha possui uma série de cursos, oficinas e palestras que envolvem aspectos técnicos e de gestão do negócio, cujo principal intuito é fazer com que o negócio aumente o faturamento e reduza seus custos.

Pergunta: Quando será realizado este projeto?

Patrícia: Projeto ocorre durante os meses de junho, julho e agosto, no auditório da Acib. São inúmeras palestras, todas gratuitas, indicadas a empresários do ramo de alimentação fora do lar. Para participar é preciso se inscrever na Associação Comercial, através do telefone (14) 3662-9400.

Pergunta: Quais os principais desafios para quem gerencia um estabelecimento na área de alimentação fora do lar?

Patrícia: A crise econômica fez com que várias pessoas que perderam seus empregos abrissem estabelecimentos na área de alimentação e isso provocou um aumento geral da concorrência. Além disso, a alta dos preços dos insumos fez com que os empresários desse segmento tivessem uma redução significativa de suas margens de lucro, uma vez que não puderam repassar todo esse aumento ao consumidor final. Diante de todo esse contexto, o grande desafio é se manter competitivo no mercado, o que inclui reduzir os seus custos e criar estratégias para aumentar o faturamento.

Pergunta: Como esse projeto contribui para que as empresas vençam esses desafios?

Patrícia: Durante as atividades do projeto o gestor receberá ferramentas e técnicas para avaliar o seu cardápio de modo que atraia maior atenção do cliente e também faça com que a empresa ganhe mais dinheiro. Além disso, os participantes do projeto receberá ao final uma consultoria para esclarecer as suas dúvidas mais pontuais sobre a sua empresa.

Serviço:

Projeto Alimentação Fora do Lar

Local: Auditório da Acib

Quando: de 27/06 a 23/08

Inscrições: (14) 3662-9400 (Verônica)