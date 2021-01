Roda de Conversa debate situação da cultura e renovação de conselho

O encontro realizado no Centro Mário Fava discutiu a reorganização e dinamização do setor de Cultura, além da eleição de novos conselheiros – Divulgação

Dia 22 de janeiro, sexta-feira, às 9h, no Centro Cultural, Educacional e de Exposição Mário Fava houve uma Roda Conversa para discutir a situação atual da Cultura em Bariri.

A ideia é a reorganização e dinamização do setor de Cultura no município, além da escolha de novos integrantes do Conselho Municipal de Políticas Culturais de Bariri (CMPC).

De acordo com o atual presidente do conselho, Ricardo Fernandes Rodrigues, as ações seguem as normativas previstas no Sistema Municipal da Cultura, que por sua vez, está no contexto do Sistema Nacional de Cultura. “Ou seja, o objetivo maior é observar a importância da cultura e economia criativa para o desenvolvimento de Bariri.”, ressalta o diretor.

Segundo Raica Spedo, responsável pelo setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, a escolha dos novos conselheiros será realizada através de eleições. Uma das principais tarefas do grupo é a elaboração de novo Plano Municipal de Cultura.

Participação

A Roda de Conversa contou com a participação de representantes da sociedade civil e do setor público. Na parte civil marcaram presença Noemi Rodrigues, Ricardo Fernandes Rodrigues, José Augusto Cava, Rodrigo Felício Zanuto de Oliveira, Daniel Brasil, Wanderlei Souza de Souza (Wandeco), Débora Fernanda de Souza, Geni Raimundo Oliveira e José Iraldo Androciolli Júnior (Vavá Lins).

O setor público foi representado pelo prefeito Abelardo Maurício Martins Simões Filho, presidente do Fundo Social e primeira dama, Anaí Lagata Martins Simões, Juliana Androciolli, Stefani Edvirgem Silva Borges e Raica Spedo.

Temas

Durante o encontro foram abordados temas como a atual situação do Sistema Municipal da Cultura e seus componentes como o CMPC, o Fundo e Plano Municipal da Cultura de Bariri.

Ainda foram debatidas ações e atividades que levem à dinamização maior do conselho. Entre esses medidas estão divulgação de edital das próximas reuniões e chamamento público para a eleição de novos conselheiros.

Raica Spedo está encarregada de realizar o cadastramento via google forms dos interessados em participar e depois publicar o edital de chamamento e das reuniões.