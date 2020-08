Renato Dias dos Passos deve assumir presidência da Abla

Nesta sexta-feira, 28, às 19h, a Academia Baririense de Letras e Artes (Abla) realizou assembleia ordinária virtual para definir chapa para eleição de nova diretoria no biênio 2020/2021. O músico e professor, Renato Dias dos Passos, 47 anos, lidera a chapa, juntamente com o engenheiro e escritor, Osni Ferrari, como vice-presidente.

Até o fechamento da edição, a atual presidente da Abla, Valderez de Mello, aguardava o prazo final para inscrições de outras chapas. Se não ocorreu, a nova diretoria seria aclamada vencedora, durante o encontro virtual.

Renato Dias hoje ocupa a chefia do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e é professor da rede estadual de ensino. É integrante do grupo musical Legião Urbana Original Cover (Luoc), como baixista. Mantém blog sobre a história de Bariri, que reúne o conteúdo dos livros publicados com fatos e fotos inéditas.

Chapa Diretoria da Abla Biênio 2020/2021

CARGO INTEGRANTE

Presidente Renato Dias dos Passos

Vice-Presidente Osni Ferrari

1º Secretário Taise Leonel de Assis

2º Secretário Vicente Sérgio Barbieri Júnior

1º Tesoureiro Sérgio Salomão

2º Tesoureiro Cleide Marcolino Zonzini

1º Orador Tereza de Lourdes Camargo

2º Orador José Augusto Barbosa Cava

Diretora Social Rosana Ap. Acçolini Dalla Coletta

Bibliotecária Tatiane Meira Bonini Bianco

1º Vogal Maria Tereza Andriolo Muzardo

2º Vogal Cláudia Andriolo Muzardo Piotto

Comissão Avaliação José Marcondes César Júnior

Rita Aparecida Rezende Barbosa

Valderez de A. M. de Mello Cornacchione

Conselho Fiscal Magali do Carmo Gutierrez

Cesar Augusto Carra

Zuleika Pulpa de Mello

Diretores Patrimônio Francisco Albertini

José dos Santos