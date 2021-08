Programa Pontos MIS traz oficina sobre fotógrafos asiáticos

Nos dias 24, 26 e 27 de agosto, o Programa Pontos MIS traz a oficina cultural virtual com o tema “Fotógrafos Asiáticos”, ministrada por Melissa Szymanski.

O programa resulta de parceria entre o Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri e a Secretaria Estadual da Cultura, através do Museu da Imagem e do Som (MIS)

São 50 vagas para o público acima dos 14 anos. O curso é dado através de três encontros pela plataforma Zoom com 2 horas de duração cada, das 19h às 21h.

A oficina propõe expor a importância nas artes visuais e por consequência, na fotografia desses fotógrafos geniais e suas características ímpares. Serão mostradas as peculiaridades da trajetória, contextos históricos, e principalmente, como cada artista cria, interpreta e realiza uma imagem nas suas diferentes esferas.

As inscrições serão via Sympla, onde o interessado deverá fazer sua própria inscrição através do link disponibilizado. O link de acesso a aula será enviado automaticamente ao aluno no e-mail cadastrado na ficha de inscrição assim como o certificado.

Link de inscrição: https://www.sympla.com.br/oficina-fotografos-asiaticos–com-melissa-szymanski__1295884?token=e433eec37d886b2da731e5115b634367

Fonte: Setor de Cultura

Da redação