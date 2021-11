Museu Mário Fava lança projeto educativo nas escolas de Bariri

Entre os dias 22 e 26 de novembro, os estudantes das seis Emeis irão receber a equipe do museu com contações de história – Divulgação

O Museu Mário Fava criou uma websérie, filmada em locais especiais de Bariri, que em 10 episódios contou as principais aventuras do herói baririense pelas três Américas.

Os lançamentos dos episódios eram sempre acompanhados de uma “live” onde as crianças podiam tirar suas dúvidas por meio do canal do Youtube do Museu.

A partir dessa experiência, uma nova história contada em desenhos, por traços talentosos de 10 estudantes, foi parar nas paredes do museu, como obras de arte, resultando numa exposição dos vencedores do concurso cultural “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas”. Atualmente a exposição está em cartaz no Centro Cultural Mário Fava.

Com o controle da pandemia e o retorno das aulas presenciais, o Museu pode então, dar seguimento ao seu projeto educativo e a partir deste mês de novembro, levará ações educativas às escolas.

O objetivo é resgatar o elo cultural com os estudantes e contribuir para que os professores possam ter mais artifícios para abordar em sala de aula o tema da Carretera Panamericana e da heroica trajetória de Mário Fava, Leônidas Borges e Francisco Lopes da Cruz.

Entre os dias 22 e 26 de novembro, os estudantes das seis Escolas de Educação Infantil (Emeis) de Bariri irão receber a equipe do museu com contações de história super divertidas.

E não para por aí, o Museu está preparando uma nova exposição que trará cenografia interativa com destaque às principais aventuras de Mário Fava e a maneira brilhante de solucionar desafios em situações de grande adversidade, tornando possível esta histórica aventura brasileira pelas três Américas.

Texto: Noemi Rodrigues