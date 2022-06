Iasmin Santos é a Rainha do Bariri Rodeio Show

A jovem Iasmin Santos foi eleita Rainha do Bariri Rodeio Show. Isabele de Goes ganhou o título de princesa e Paola de Santis, a madrinha da festa, que será realizada entre os dias 15 e 18 de junho, no Estádio Farid Jorge Resegue

A eleição da realeza foi realizada no Umuarama Clube, no dia 3 de junho, com a disputa de seis candidatas. Elas foram julgadas pelos quesitos: simpatia, beleza e desenvoltura.

A escolha coube ao grupo de juradas formado pela modelo e jornalista, Fernanda Frield; a cantora e compositora, Nelise Rodrigues; e a digital influencer, Ana Lorenzetti.

As vencedoras receberam faixa e ramalhete de flores entregues pelo prefeito Abelardinho Simões Filho e pela primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Anai Simões.

Agora, Iasmin, Isabele e Paola vão participar das principais etapas e eventos ligados ao Bariri Rodeio Show, como divulgação e as solenidades oficiais de abertura e encerramento.

Fonte: Equipe do Setor de Cultura