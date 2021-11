Fórum de equidade racial reúne lideranças e autoridades

Com o tema “18 anos de consciência negra e séculos de luta: avanços e desafios pela equidade racial”, o evento integrou rol de atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra – Divulgação

Dia 5, ocorreu o 1º Fórum Municipal de Políticas Públicas para Comunidade Negra de Bariri, a partir das 13h30, na Câmara Municipal, com a participação de lideranças e autoridades.

Com o tema “18 anos de consciência negra e séculos de luta: avanços e desafios pela equidade racial”, o evento integrou rol de atividades relacionadas ao Dia da Consciência Negra (20/11), intitulado “Vidas Negras Importam – Saberes e Memórias”.

Participaram das discussões, Ivan Lima, secretário executivo do Centro de Equidade Racial do Estado de São Paulo; Antonio Carlos Barros, coordenador de políticas públicas para a população negra e indígena da Secretária de Justiça do Estado de São Paulo; Abelardo Maurício Simões Filho, prefeito de Bariri, e Anai Padovani Martins Simões, primeira dama e presidente do Fuss; Gil Clarindo dos Santos; presidente do Conselho Estadual de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra; Alê Laurindo, coordenadora de políticas étnico-racial de Araraquara; Suzane Dinis Albranti, diretora de Ação Social; vereador Edcarlos Pereira dos Santos; Stefani Edvirges da Silva Borges, diretora de Cultura, Educação e Esporte; Juliana Androciolli, da educação inclusiva; Carlos Roberto Vital Vianna, Elsi Santos Gera, Gilberto Camargo e Kátia de Jesus Antonio, diretores da Associação Cultural Quilombo de Bariri; integrantes do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra; Fernando Cesario e Creusa Santos.

O evento foi promovido pelo Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, órgão ligado à Diretoria de Ação Social da Prefeitura de Bariri.

Segundo os organizadores, o objetivo foi discutir pautas referentes ao mês da Consciência Negra, em especial as relacionadas à equidade racial.

Colaborou: Clarina Genaro