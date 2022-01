Exposição interativa marca os 115 anos do nascimento de Mário Fava

De 24 a 29 de janeiro, de segunda-feira a sábado, o Museu Mário Fava realiza a exposição “As aventuras de Mário Fava pelas três Américas”, que marca os 115 anos do nascimento do herói baririense.

O assunto foi comentado em entrevista ao Facebook do Candeia pelo curador do museu, José Augusto Barboza Cava, e pelo administrador do local, Murilo Silva.

O evento representa um novo recorte da histórica Carretera Panamericana. Convida o visitante a observá-la pela ótica vivida por Mário Fava, em cenários que marcaram essa trajetória desde a infância em Bariri.

Para tanto, a exposição conta com recursos audiovisuais e cenários interativos que propõem ao visitante mergulhar em trechos da história, de forma descontraída e atual.

“Trazendo uma linguagem lúdica e moderna, a exposição pretende chegar a todos os públicos. Em especial, aos mais jovens, que usam das redes sociais para interagirem e compartilharem passeios, informações e fotografias”, ressalta o curador, José Augusto Barboza Cava, Cavinha.

A exposição permanece aberta ao público até o dia 29, quando é celebrado o aniversário de Mário Fava. Estão programadas atividades especiais, on e off-line, visitas guiadas, contações de história e atividades educativas que serão oferecidas para a rede pública de ensino e espaços de socialização mantidos pela Prefeitura de Bariri.

O público pode agendar a participação pelo site do projeto (www.mariofava.com.br) ou pelo Whats App (14) 99674-8957.

Mais Informações:

www.mariofava.com.br

Instagram: @mariofavamuseu

facebook: @mariofavamuseu

Da redação